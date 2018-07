Brasil vence e termina em quinto no Mundial de Handebol

Até então, o melhor resultado do handebol feminino brasileiro tinha sido a sétima colocação no Mundial da Rússia, em 2005. Dessa vez, porém, foi mais longe. Com o apoio da torcida em São Paulo, o Brasil perdeu um único jogo no campeonato, diante da Espanha nas quartas de final (27 a 26), e terminou em quinto lugar.

Sob o comando do técnico dinamarquês Morten Soubak, o Brasil se consolidou, portanto, com uma das maiores forças do handebol feminino na atualidade. E, como já está classificado, após ter sido campeão do Pan de Guadalajara, se credencia também para buscar uma medalha na Olimpíada de Londres, no ano que vem.

Na decisão do quinto lugar, na manhã deste domingo, o Brasil enfrentou a tradicional e poderosa seleção russa, que foi campeã nas três últimas edições do Mundial. E a vitória brasileira foi relativamente tranquila, por 36 a 20, com destaque para Alexandra, que foi a artilheira com oito gols marcados.

Ainda neste domingo, acontece a decisão do título do Mundial, entre França e Noruega, a partir das 17h15, também no Ginásio do Ibirapuera. As francesas foram vice-campeãs na última edição do campeonato, enquanto as norueguesas conquistaram a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.