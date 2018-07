Brasil vence e vai disputar bronze no Mundial de Judô O Brasil venceu a Turquia por 3 a 2 na repescagem e se classificou para disputar a medalha de bronze na chave feminina do Mundial por Equipe de Judô, que está sendo disputado em Salvador. A equipe brasileira, que estreou vencendo o México, perdeu a chance de brigar pelo ouro ao ser derrotada pelo Japão na segunda rodada. Agora o adversário da luta da medalha sai do perdedor entre China e Mongólia.