Brasil vence Espanha e vai às quartas de final no Mundial de Futebol de Areia

Com o triunfo, a seleção manteve o aproveitamento de 100%, com três vitórias em três jogos, e a primeira colocação do Grupo C. A Rússia, por sua vez, foi surpreendida pelo Taiti nesta terça. Perdeu por 7 a 6 e ficou com a segunda colocação do Grupo D, o que gerou o cruzamento com o Brasil nas quartas.

Para assegurar a classificação, diante da atual vice-campeã mundial, o Brasil teve dificuldades para superar o bom goleiro Dona. Após abrir o placar no início, com gol de Rodrigo, o time nacional parou nas grandes defesas do espanhol. No fim do primeiro tempo, Merida empatou a partida.

Depois de sofrer o empate, o Brasil seguiu pressionando, mas novamente parava em Dona. As chances se seguiam até que a pressão deu resultado nos instantes finais da partida. Rodrigo, mais uma vez, decidiu ao anotar seu segundo gol no duelo.

"A Espanha é uma excelente equipe, experiente e de qualidade, tivemos inteligência e tranquilidade para buscar o resultado e estou muito feliz por ter conseguido ajudar a equipe", comemorou Rodrigo, de apenas 21 anos. "Agora focamos na Rússia, nosso próximo adversário e não preciso dizer o quanto será difícil essa partida", disse o autor de três gols no Mundial até agora.