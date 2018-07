Brasil vence EUA na estreia no Pan de Handebol Enquanto o povo uruguaio comemorava a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, a cidade de Canelones, no extremo Sul do País, recebia a estreia do Brasil no Campeonato Pan-Americano Masculino de Handebol. E a equipe, que no ano passado conseguiu seu melhor resultado na história dos Mundiais, chegando até as oitavas de final, estreou vencendo os EUA, por 28 a 17.