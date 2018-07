Brasil vence Japão e vai disputar 3º lugar no polo aquático Vice-campeão da etapa intercontinental da Liga Mundial de Polo Aquático nos últimos dois anos, a seleção brasileira masculina não vai repetir o feito em 2016. Neste sábado, até venceu o Japão, por 16 a 10, mas os demais resultados jogaram o Brasil para a disputa do bronze em Yokohama. Austrália e EUA farão a final, enquanto os brasileiros voltam a encarar os donos da casa no domingo.