Brasil vence mais uma no Pan-Americano de Handebol e garante liderança

O Pan-Americano também serve para a equipe nacional como preparação para a Olimpíada do Rio, em agosto. E o triunfo sobre os porto-riquenhos serviu para os brasileiros se manterem na liderança do Grupo B da competição.

Chiuffa, com sete gols, e Lucas e Léo, com seis cada, foram os principais destaques ofensivos do Brasil neste duelo de domingo, no qual Porto Rico surpreendeu no início e colocou em xeque o favoritismo do time comandado pelo técnico Jordi Ribeira.

"Temos que ir pouco a pouco. Estamos também em um período de muita carga de treinamento e isso pesa um pouco. Se nota que em alguns momentos estamos um pouco pesados, mas também temos que levar em conta o momento de treinamento em que estamos. Conseguimos colocar todo mundo para jogar. Colocamos em prática algumas coisas interessantes que podem nos ajudar no futuro", frisou o treinador, já visando os Jogos Olímpicos.

Após nova vitória, o Brasil volta a jogar pelo Pan-Americano nesta segunda-feira, às 17 horas (de Brasília), contra a Colômbia. Em seguida, o time nacional descansa na terça, antes de encarar os Estados Unidos na quarta e o Uruguai na quinta, também às 17 horas nas duas ocasiões. As semifinais serão no sábado e a decisão no domingo.