Brasil vence, mas Dante e Marlon se contundem A seleção brasileira masculina de vôlei começou com vitória tranquila sobre o Egito, 3 sets a 0 (25/19, 25/13 e 25/19) sua participação na Copa do Mundo de Vôlei, mas o saldo do confronto foi preocupante. Durante o jogo o ponta Dante sofreu uma contusão no abdômen e o levantador Marlon sentiu dores na panturrilha. Ambos foram substituídos, respectivamente, por Giba e Bruno e não voltaram mais à quadra.