Brasil vence, mas não garante Londres 2012 A seleção brasileira de vôlei feminino venceu a Argélia por 3 a 0 (parciais de 25/18, 25/8 e 25/13) em partida válida pela 10.ª rodada da Copa do Mundo, no Japão. Mesmo assim, o time comandado por José Roberto Guimarães não tem mais chances de ficar entre os três primeiros colocados da competição, o que garantiria vaga direta para a Olimpíada de 2012. O destaque do jogo foi a oposto Tandara, que marcou 21 pontos. O Brasil se despede hoje do torneio enfrentando a República Dominicana. E agora terá de brigar por vaga em Londres no Pré-Olímpico, em maio.