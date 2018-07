Brasil vence na estreia no Mundial de Futebol de Areia

PAPEETE - A seleção brasileira largou bem na tentativa de recuperar a hegemonia do futebol de areia. Atual vice-campeão, o Brasil estreou nesta quinta-feira no Mundial da modalidade, realizado no Taiti, com vitória sobre a seleção do Irã por 4 a 1, em Papeete, pela primeira rodada do Grupo C do torneio.

O ala Bruno Xavier foi o principal destaque do triunfo ao marcar três gols. O primeiro deles foi marcado no segundo minuto da partida. O Irã, porém, empatou ainda na etapa inicial, com o gol de Amir Akbari, com 8min46 de jogo.

O Brasil, no entanto, ampliou no segundo tempo para 3 a 1, com os gols de Bruno Xavier, com 2min35, e de Bueno, com 3min11. Na terceira etapa, aos 6min57, Bruno Xavier definiu o triunfo brasileiro por 4 a 1 ao marcar o seu terceiro gol na partida.

Líder do Grupo D, com três pontos e vantagem no saldo de gols, o Brasil volta a entrar em campo no Mundial de Futebol de Areia no próximo sábado, quando vai enfrentar a seleção da Ucrânia, às 3h30 (horário de Brasília). Antes, às 0h30, Senegal, que derrotou os ucranianos nesta quinta por 5 a 4, vai encarar o Irã.

Outros dois jogos foram disputados nesta quinta no primeiro dia do Mundial de Futebol de Areia. Pelo Grupo D, o Paraguai derrotou a Costa do Marfim por 10 a 6, enquanto a atual campeã Rússia venceu o Japão por 4 a 1.