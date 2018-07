Brasil vence nos pênaltis e fica com o bronze na Liga Mundial de Polo Aquático A seleção brasileira masculina de polo aquático definitivamente colocou seu nome na história da modalidade. Neste domingo, em Bérgamo (Itália), buscou um incrível empate em 10 a 10 com os Estados Unidos no tempo normal, tirando desvantagem de quatro gols no último quarto, venceu nos pênaltis por 14 a 13 e conquistou a medalha de bronze de Liga Mundial.