Brasil vence o Canadá pela 2ª vez na história no Americas Rugby Championship

O rúgbi brasileiro conseguiu um grande resultado na noite deste sábado. Na disputa do torneio Americas Rugby Championship, a seleção nacional venceu o Canadá na segunda rodada da competição e fez ótimo feito: foi apenas a segunda vez que triunfou diante do país norte-americano.

Os brasileiros conseguiram a vitória por 18 a 10, convertendo seis penais, todos anotados por Josh Reeves. É o primeiro triunfo do Brasil na temporada 2019 do rúgbi, após a derrota na estreia diante da Argentina na semana passada. Desta vez, o jogo foi disputado no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Dentro de campo, o Brasil iniciou o jogo pressionado. Tanto que o Canadá foi quem abriu o placar, com um penal que anotou 3 a 0 para os visitantes com Theo Sauder. O próprio atleta anotou o único try do confronto, aumentando a vantagem para 10 a 0.

Na sequência, o Brasil acordou. Reeves anotou três penais e levou o time para o intervalo com apenas um ponto de desvantagem. E na volta a campo, o mesmo atleta converteu mais três penais e selou a virada em 18 a 10 para a equipe da casa.

Reeves comemorou a grande atuação que teve pela seleção neste sábado, rendendo a primeira vitória no torneio. "Estou me sentindo muito confiante, tenho treinado muito durante a semana. E aí no jogo é só relaxar e chutar", afirmou.

Após derrota para a Argentina por 54 a 3 na primeira rodada, o Brasil enfrentará os Estados Unidos na próxima partida. O confronto será fora de casa, no próximo sábado (16).