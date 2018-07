Brasil vence Panamá e fatura vaga inédita para Mundial de beisebol

CIDADE DO PANAMÁ - A seleção brasileira de beisebol fez história na noite da última segunda-feira e conquistou pela primeira vez uma vaga para o World Classic - espécie de Mundial da modalidade. Diante dos favoritos e donos da casa Panamá, apoiados por mais de dez mil torcedores, a equipe não se intimidou e venceu por 1 a 0, garantiu seu terceiro triunfo em três partidas disputadas nesta fase eliminatórias. Com o resultado, o Brasil carimbou sua passagem para a competição.

Foi a segunda vez consecutiva que o País derrotou o Panamá, que tem muito mais tradição no esporte. Considerada "zebra", a seleção passou pelos donos da casa também na estreia, por 3 a 2, e depois venceu a Colômbia por 7 a 2. Assim, garantiu vaga no Grupo C do World Classic, que será disputado em San Juan, em Porto Rico, e contará também com Venezuela e República Dominicana, além dos donos da casa.

Vivendo uma de suas melhores fases na história, o beisebol brasileiro tem como técnico Barry Larkin, ex-jogador e integrante do Hall da Fama da MLB, a liga norte-americana. Além disso, a seleção conta com um jogador atuando no principal campeonato da modalidade: Yan Gomes, do Toronto Blue Jays.

Foi justamente ele quem impulsionou a única corrida brasileira na partida de segunda-feira, na terceira entrada, ao rebater uma bola alta e contar com uma falha dos panamenhos. O principal herói da partida, no entanto, foi o arremessador Rafael Fernandes, que deixou a partida após seis entradas sem ceder nenhuma corrida. Murilo Gouvêa e Thyago Vieira, depois, garantiram a vitória.