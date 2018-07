Brasil vence pela primeira vez a Copa das Nações de Salto de Hickstead

A equipe brasileira de Salto conquistou nesta sexta-feira a Copa das Nações do CSIO5 Longines 109º Royal International Horse Show, que foi disputada em Hickstead, Inglaterra. Com Marlon Zanotelli montando Sirene de la Motte, Pedro Veniss com For Felicia, Yuri Mansur e Babylotte, e Pedro Muylaert montando Prince Royal Z MFS, o Brasil conquistou, pela primeira vez, título de campeão do Troféu Prince Edward of Wales, totalizando apenas quatro pontos perdidos. O Brasil superou sete equipes top mundiais, abrindo dez pontos de vantagem sobre a Holanda, que foi vice-campeã.

Além do difícil percurso, a 1.60 metro, disputado em duas voltas, a chuva trouxe uma dificuldade a mais por deixar o piso longe do ideal. Com dois duplos zeros de Zanotelli e Veniss, Mansur, que fez dois 12 pontos na primeira volta e zerou a segunda, Muylaert, último integrante da equipe, fechou o primeiro percurso com apenas uma falta e não precisou cumprir o percurso final, pois o Brasil já era campeão por antecipação. A Holanda foi vice-campeã, 14 pp, e os times da Suíça e Holanda chegaram empatados em 3º lugar.

"É a primeira vez que o Brasil vence aqui uma Copa das nações tão importante", disse Pedro Paulo Lacerda, chefe de equipe do Brasil. "Estou muito feliz. Todos fizeram um excelente trabalho. É muito especial vencer em Hickstead", afirmou o cavaleiro olímpico brasileiro Pedro Veniss.

A Copa das Nações em Hickstead foi a penúltima etapa da liga europeia da Longines FEI Nations Cup, antes da grande Final em Barcelona, entre 28/9 e 1/10. O Brasil já tem vaga garantida na Final de Barcelona. Antes disso, disputa a Copa das Nações, no CSIO Calgary, em Spruce Meadows, no Canadá, entre 6 e 10/9. A escalação da equipe será definida em datas próximas aos eventos.