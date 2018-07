Brasil vence pela primeira vez no hóquei sobre a grama no Pan A seleção brasileira de hóquei sobre a grama conseguiu um resultado histórico no fim da tarde desta quinta-feira. O Brasil superou o México por 1 a 0 e conquistou assim sua primeira vitória na história dos Jogos Pan-Americanos. Com o resultado, válido pela segunda rodada do Grupo B dos Jogos de Toronto, a seleção deu um passo importante em sua luta para garantir uma vaga na Olimpíada.