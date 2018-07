Brasil vence pela segunda vez no Mundial de handebol

Contando com o apoio da torcida, o time brasileiro administrou boa vantagem no placar durante toda a partida e segurou o ritmo na segunda etapa, já pensando nos confrontos contra as equipes europeias nas próximas rodadas. Alexandra, com sete pontos, foi a artilheira de um jogo em que só duas das brasileiras inscritas no Mundial, além das goleiras, não marcaram gols.

O Brasil está no grupo C do Mundial e divide a liderança da chave com Romênia e França, que também venceram nas duas vezes que entraram em quadra. Cuba, Japão e Tunísia só perderam. Na próxima rodada, terça, o time brasileiro pega a França, em confronto decisivo para as pretensões das duas equipes no Mundial. Depois, o Brasil ainda enfrenta Romênia (quinta) e Tunísia (sexta).

Quatro equipes de cada um dos quatro grupos avançam à segunda fase, quando começam os mata-matas. Uma boa classificação na chave permite confronto contra adversários teoricamente mais fáceis nas próximas fases.