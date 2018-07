Brasil vence Rússia e fatura hexacampeonato mundial no futsal feminino

E os três gols do título da seleção brasileira foram marcados já no primeiro tempo da partida. Amandinha, com duas bolas na rede, e Nega definiram o placar do duelo, no qual na etapa derradeira o time nacional precisou apenas administrar a vantagem para ficar com o troféu.

O Brasil, por sua vez, segue absoluto no Mundial Feminino de Futsal, pois ganhou as seis edições da competição disputadas até hoje. O torneio teve sua primeira edição em 2010 e passou a ser realizado anualmente desde então. Em 2010, 2012 e 2014 as brasileiras ficaram com o título ao baterem Portugal na final. Já em 2011 e 2013 o título veio com vitórias sobre a Espanha na decisão.

Nesta edição do Mundial, em solo guatemalteco, o Brasil ficou com o título ao marcar 23 gols em cinco partidas e tomar apenas um gol, no empate por 1 a 1 com Portugal, em duelo válido pela primeira fase. Na decisão do terceiro lugar, a Espanha massacrou as portuguesas por 9 a 1 e também garantiu um lugar no pódio.