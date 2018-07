Brasil vence, tem ajuda argentina e se classifica

GRANOLLERS - Uma defesa consistente foi o diferencial da seleção masculina de handebol para conseguir assegurar nesta quarta-feira a classificação antecipada para as oitavas de final no Mundial na Espanha.

Com um grupo renovado, já de olho na preparação para a Olimpíada do Rio em 2016, a equipe brasileira agora tenta fazer história. A melhor campanha nacional foi o 15.º lugar no torneio disputado em 1958. Já em 1999, a equipe ficou na 16.ª colocação entre os 24 participantes.

Ontem, o Brasil superou a Tunísia por 27 a 22 em Granollers, pela quarta rodada, e se beneficiou da derrota da Argentina para a França por 23 a 35. Com os resultados, a seleção ocupa o quarto lugar no Grupo A, com quatro pontos, e não pode mais ser ultrapassada pelos rivais. Os hermanos têm possibilidade até de igualar o número de pontos na última rodada, mas o primeiro critério de desempate é o confronto direto, e o Brasil venceu.

Até agora, a equipe ganhou duas partidas - o primeiro triunfo justamente sobre a Argentina por 24 a 20 em revanche do revés na final dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011 - e foi derrotada pelas tradicionais Alemanha e França. Os quatro melhores de cada grupo irão para a próxima fase.

O time volta a entrar em quadra nesta quinta, às 17h45, diante do lanterna Montenegro com a missão de buscar o terceiro lugar na chave para encarar um rival mais fraco na próxima fase.

O técnico espanhol Jordi Ribera avalia que a vaga é um ponto positivo para o trabalho da equipe. "Estamos contentes porque estávamos no grupo da morte, com um nível muito alto. A classificação foi importante para coroarmos esse trabalho de renovação que estamos fazendo."