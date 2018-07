Brasil vence Suécia em despedida de torneio de handebol

A seleção brasileira masculina de handebol encerrou com vitória o torneio amistoso Memorial Domingo Bárcenas, jogado em Irún, na Espanha. Após derrotas para a Polônia e para os donos da casa nas duas primeiras rodadas, o Brasil se recuperou batendo a Suécia, atual vice-campeã olímpica, por 28 a 25, de virada, na tarde deste domingo no horário local.

A Suécia começou melhor e foi para o intervalo com vantagem de quatro gols - 16 a 12. Na segunda etapa, o goleiro Maik entrou e mudou o jogo para o Brasil. A seleção foi tirando a desvantagem até virar o jogo a seis minutos do fim, por 26 a 25. A equipe manteve a zaga fechada, não levou mais gols, e venceu por 28 a 25.

"No primeiro tempo a defesa não foi bem, nos sete minutos finais cometemos alguns erros e não conseguimos manter o bom nível de jogo. Já na segunda etapa, conseguimos ter consistência tanto no ataque quanto na defesa. Nos minutos finais roubamos muitas bolas e o ataque foi muito bem, o que foi fundamental para a virada", afirmou o técnico espanhol Jordi Ribera, que comanda a seleção brasileira.

O torneio em Irún é preparatório para o Campeonato Europeu, que começa na próxima sexta-feira na Polônia. O campeão europeu garante vaga no Rio-2016, mas o torneio não tem um favorito claro, tamanho o equilíbrio.

A Suécia, por exemplo, vinha de três pratas olímpicas (1992, 1996 e 2000), ficou fora em Atenas e Pequim, e voltou a ganhar prata em Londres. Apesar da final olímpica em 2012, nem disputou o Mundial de 2013 e foi 10.ª em 2015. No Europeu de 2014, foi sétima. A Espanha vem melhor e, de 2011 para cá, fez três semifinais de Mundiais (ganhou em 2013) e duas no Europeu. A Polônia foi prata no Mundial deste ano.

Com o fim do Memorial Domingo Bárcenas, os jogadores brasileiros, a maioria em clubes europeus, esperam a realização do torneio continental para que as ligas europeus sejam reiniciadas. A seleção, já classificada para a Olimpíada como país-sede, joga o Campeonato Pan-Americano em junho.