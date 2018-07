Brasil vende caro a derrota para a Rússia A Rússia não esperava encontrar uma defesa brasileira tão ajustada para neutralizar suas tentativas de contra-ataque e tão competente para segurar seus gigantes. Sem velocidade e criatividade no ataque, os russos suaram muito para avançar às quartas de final do Mundial da Espanha com uma vitória por 27 a 26 .