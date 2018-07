Brasil volta a perder do Egito em amistoso antes do Mundial de Handebol

A seleção brasileira masculina de handebol foi derrotada pelo Egito por 23 a 22, neste domingo, em Sharm El Sheik, cidade egípcia, em seu último amistoso de preparação para o Mundial de Doha, que começará na próxima quinta, no Catar. Na última sexta, o Brasil já havia caído por 25 a 23 diante da seleção da casa, antes de passar pela Arábia Saudita por 26 a 25 no sábado.

O torneio amistoso no Egito foi o desafio final da equipe brasileira visando o Mundial e o técnico Jordi Ribera, espanhol que dirige o time nacional, ficou satisfeito com o desempenho dos seus comandados.

"Hoje jogamos muito melhor, principalmente na parte defensiva. Tivemos oportunidade de empatar no final do jogo, mas não conseguimos. O importante é que todos atingiram um bom nível e estamos prontos para iniciar o Mundial", afirmou o treinador, por meio de declarações reproduzidas pelo site oficial da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb).

O ponta Fábio Chiuffa foi o artilheiro do Brasil no duelo deste domingo, com cinco gols marcados, e agora o time nacional passa a focar a sua estreia no Mundial, contra o Catar, na próxima quinta. A equipe brasileira integra o Grupo A da competição, que além dos donos da casa conta com a atual campeã mundial Espanha, a Eslovênia, a Bielo-Rússia e o Chile.

Azarão, o Brasil terá como meta superar a 13ª posição conquistada no Mundial de 2013, na Espanha, onde teve então o melhor desempenho de sua história na competição.