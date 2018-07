Brasil volta a vencer no Mundial de Futebol de Areia

Com o triunfo, o Brasil se isolou na liderança da chave com seis pontos somados em duas rodadas. Irã e Senegal estão ambos com três pontos após os asiáticos superarem os africanos por 5 a 3 neste sábado. Já a Ucrânia ainda não pontuou. Na próxima segunda-feira, o Irã vai encarar os ucranianos, enquanto o Brasil vai duelar com Senegal, em partida marcada para as 3h30 (horário de Brasília).

Autor de três gols na estreia brasileira no Mundial de Futebol de Areia, Bruno Xavier voltou a brilhar neste sábado. Foi dele o primeiro gol da partida, aos 4 minutos do primeiro período. O Brasil ainda ampliou na etapa inicial, com um gol de Bruno aos sete minutos, mas acabou sofrendo o empate, com os gols marcados pelos ucranianos Zborovskyi, aos nove minutos do segundo tempo, e Hladechenko, aos dois minutos do terceiro período.

Mas Bruno Xavier voltou a colocar o Brasil em vantagem aos oito minutos do terceiro período. Dois minutos depois, Daniel ampliou e definiu a vitória da seleção brasileira por 4 a 2.

Em outro dois jogos disputados neste sábado, ambos válidos pelo Grupo D, a Rússia venceu a Costa do Marfim por 5 a 2 e a seleção japonesa derrotou o Paraguai por 3 a 1.