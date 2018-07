Brasil volta do Pan de Ginástica com nove medalhas

Diego Hypólito conquistou duas das nove medalhas, ao faturar prata no salto, ainda no sábado, e encerrar com ouro no solo, no domingo. Outro ginasta brasileiro que subiu duas vezes ao pódio foi Sérgio Sasaki, que levou bronze nas paralelas, no sábado, e ganhou no domingo ouro no cavalo com alças, prova em que o Brasil também foi bronze com Péricles da Silva.

As outras duas medalhas de ouro do Brasil em San Juan vieram com Daniele Hypólito, no solo, e Henrique Flores, nas argolas. Mesmo sem contar com o campeão olímpico Arthur Zanetti, que não esteve na disputa em Porto Rico, a seleção brasileira ainda foi ao pódio mais duas vezes no Pan-Americano, com Letícia Costa, prata no salto, e Francisco Barreto, bronze na barra fixa.