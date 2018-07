Brasil volta e se irrita ao falar do jogo da vergonha

Eles chegaram com a medalha de ouro no peito. No entanto, o clima estava longe de ser de festa. Apesar da conquista do tricampeonato, igualando-se à geração de ouro da Itália da década de 90, o grupo terá de conviver com a polêmica derrota para a Bulgária, na segunda fase, tanto que a partida foi o assunto principal no desembarque no Brasil.

Só que falar do tema incomodou, e muito, os campeões. O capitão Giba foi um dos que mais se irritaram. "Não sei por que está todo mundo falando em derrota, se somos campeões", questionou o mais experiente do grupo, formado com jogadores antigos e os da nova geração.

Na ocasião, o Brasil improvisou o oposto Théo como levantador e perdeu por 3 a 0 para a Bulgária, que também parecia querer a derrota, já que entrou sem o levantador nem o líbero titulares. A estratégia usada no confronto, conhecido como "jogo da vergonha", deu certo: o Brasil pegou adversários mais "fáceis" na etapa seguinte. Os campeões não demonstram arrependimento. "Não gosto de perder. O regulamento levou a gente a fazer isso. A gente fez o que era certo fazer pra gente", explicou Giba.

A palavra "entregar o jogo", no entanto, é descartada pela equipe. O argumento utilizado por todos foi "poupar jogadores". Até mesmo Mário Júnior, que havia admitido a artimanha, teve de voltar atrás. "Foi uma colocação infeliz minha. É assim que se aprende. Ninguém quis entregar. A gente poupou jogadores apenas", comentou o líbero.

A Federação Internacional de Vôlei voltou a ser criticada por causa do regulamento favorável aos donos da casa. "Quem fez marmelada foi a Federação para a Itália ir à final", reclamou Murilo. "Foi criado um caminho para a Itália chegar lá e ela chegou, mas em 4.º", completou em tom de provocação o capitão Giba.

Guerra. O campeonato na Itália foi considerado uma batalha, tanto que o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Ary Graça, comparou a seleção ao exército espartano. "Esses garotos souberam combater e o fizeram de maneira brilhante. São os espartanos que combateram à sombra contra as flechas inimigas", afirmou.

No entanto, a luta travada foi muito mais pelas circunstâncias externas do que pelos confrontos em quadra. De volta ao Brasil, os jogadores puderam contar melhor o que houve durante os 16 dias de competição.

Além de enfrentar os italianos torcendo contra, os brasileiros foram proibidos de usar a academia de musculação e precisaram brigar em um restaurante para ter a mesma comida que as outras seleções. "Todas essas dificuldades fizeram com que a gente crescesse ao longo da disputa", lembra Giba.

Além do título, a equipe traz o gostinho de ter vencido os rivais italianos na semifinal, o que, para alguns, valeu mais do que ganhar de Cuba na final. "Foi melhor ganhar da Itália. A festa estava armada para eles. Fomos o único time que fez valer dentro de quadra, soubemos ganhar na bola", disse Mário Júnior.