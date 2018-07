Brasil x Japão terá mesmo árbitro da final da Eurocopa A Fifa divulgou no começo da noite desta quinta-feira que o português Pedro Proença, tido como um dos melhores árbitros da Europa na atualidade, será o responsável pela arbitragem da partida inaugural da Copa das Confederações, entre Brasil e Japão, no sábado, às 16h, no Estádio Nacional (Mané Garrincha), em Brasília.