Brasileira chega a liderar, mas fica apenas em 10ª no triatlo no Pan

O Brasil tinha boas chances no triatlo, mas ao final da prova feminina acabou ficando sem a medalha no primeiro dia de pódio dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Neste sábado, Pâmella Oliveira chegou até a liderar a disputa, mas acabou ficando com o décimo lugar. O ouro foi para a chilena Bárbara Riveros.

"Eu treinei para conseguir a medalha de ouro, mas infelizmente não deu. Acho que fiquei abaixo das minhas expectativas", reconheceu a atleta de 27 anos, que foi bronze no Pan de Guadalajara, em 2011, mas sofreu com algumas lesões nesta temporada e não chegou ao Canadá no auge de sua forma física.

O evento foi marcado pelo calor na cidade de Toronto e muitas atletas sofreram com o desgaste. Além de Riveros, o pódio foi ainda formado pela mexicana Paola Díaz, que ficou com a prata, e por Flora Duffy, de Bermudas, que garantiu o bronze para seu país.

Além de Pâmella, representaram o Brasil na prova de triatlo Luisa Duarte, que ficou em 17º lugar, e Beatriz Neres, que chegou logo atrás da companheira. Neste domingo será realizada a prova masculina do triatlo também com a presença de três brasileiros: Diogo Sclebin, Reinaldo Colucci e Danilo Pimentel.