Brasileira é 15.ª na Grande Final do Mundial de Triatlo

AUCKLAND - A brasileira Pâmella Oliveira terminou em 15º lugar na Grande Final do Circuito Mundial Feminino de Triatlo, realizada em Auckland, na Nova Zelândia. A prova encerrou a temporada 2012 do circuito mundial e consagrou a britânica Lisa Norden, medalhista de prata na Olimpíada, como a grande campeã após terminar a etapa decisiva em quarto lugar.

Pâmella completou em 2h12min36 o percurso em Auckland, que teve 1,5 quilômetros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. A disputa na Nova Zelândia foi vencida pela alemã Anne Haug, com 2h10min48, que acabou sendo a vice-campeã do circuito mundial. A norte-americana Gwen Jorgensen ficou em segundo lugar na Nova Zelândia, com 2h11min00, seguida pela chilena Barbara Riveros, com 2h11min01.

O Brasil também teve representantes nas categorias Sub-23 da Grande Final do Circuito Mundial Feminino de Triatlo. Estefanie Bender terminou na 32ª colocação, com 2h27min23, na versão feminina, enquanto Paulo Roberto Maciel ficou em 35º lugar, com o tempo de 2h04min31, na prova masculina em Auckland. Os também brasileiros Flávio Queiroga e Matheus Diniz não completaram a prova.