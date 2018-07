Brasileira Fabiana Murer terá prévia do Mundial 2011 em Estocolmo

ESTOCOLMO - Com exceção da polonesa Anna Rogowska, atual campeã mundial, todas as principais atletas do salto com vara vão se reencontrar em uma competição outdoor na etapa de Estocolmo da Diamond League, que acontece nesta sexta-feira. Entre elas estará a brasileira Fabiana Murer, que encara a competição na Suécia como uma prévia do Mundial de Daegu. Será a primeira chance de comparar seu desempenho ao ar livre com as maiores rivais.

"Vai ser uma prova muito forte, com as líderes do ranking. Todo mundo está em preparação para o Mundial e é para isso que servem essas etapas da Diamond League", disse Murer, que vai poder reencontrar Yelena Isinbayeva. A recordista mundial ficou 18 meses afastada das provas ao livre e voltou a competir no final de semana passado, na Bélgica. Saltou 4,60 m, mas sob chuva, o que impede qualquer comparação com as melhores marcas das adversárias.

A líder do ranking no ano é a alemã Martina Strutz, que já saltou 4,78 m. Fabiana tem 4,70 m como sua melhor marca, igual desempenho da russa Svetlana Feofanova. Quem lidera a Diamond League, porém, é a alemã Silke Spiegelbur. Todas estarão em Estocolmo.

Fabiana tem treinado em Fórmia, na Itália, com o ucraniano Vitaly Petrov, ex-técnico de Isinbayeva. Ela acredita que o período de preparação vai surtir efeito já nas vésperas do Mundial de Daegu. "Gostei bastante dos meus treinos em Fórmia e me sinto mais confiante e preparada para competir. Acredito que posso melhorar minha marca da temporada, de 4,70 m, mas vai depender dos acertos e das condições na hora da prova", disse a brasileira, que ainda competirá em Londres antes de viajar à Coreia do Sul. O Mundial começa no dia 27 de agosto.