Brasileira faz 3º melhor tempo nas eliminatórias da canoagem velocidade

Se a medalha não veio na primeira final dos Jogos Pan-Americanos, do K4 500m feminino, pelo menos o Brasil fez bonito na primeira eliminatória da canoagem velocidade. Nesta sexta-feira, Ana Paula Vergutz venceu a bateria dela no K1 500m, fez o terceiro melhor tempo geral e avançou direto à final da prova, que faz parte do programa olímpico.

Ana Paula, principal nome feminino da canoagem velocidade brasileira, marcou o tempo de 1min54s909 na sua bateria, colocando quase seis segundos de folga sobre o barco da Colômbia. Na outra bateria, entretanto, estavam as favoritas da prova, de Canadá, Cuba e EUA, todas também classificadas para a final.

O Brasil nunca levou uma mulher à canoagem velocidade dos Jogos Olímpicos e vai quebrar o tabu no Rio, uma vez que tem garantido um convite como país sede exatamente no K1 500m. Ana Paula Vergutz deverá ser a beneficiada.

A final do Pan no K1 500m será na segunda-feira, às 12h35 pelo horário de Brasília. No domingo está prevista a final do K4 1.000m masculino, além das eliminatórias de outras três provas. O Brasil terá representantes em todas elas, com destaque para o campeão mundial Isaquias Queiroz.