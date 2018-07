Brasileira fica em 3º na etapa sul-africana no surfe e segue na briga por título

A norte-americana naturalizada brasileira Tatiana Weston-Webb manteve a sua regularidade no Circuito Mundial de surfe ao conquistar o terceiro lugar na etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, concluída neste domingo. Com o resultado, ela segue em terceiro lugar no ranking mundial, ainda na briga pelo título da temporada.

+ Filipe Toledo comemora título e liderança no surfe: 'Chegou a minha vez agora'

Nascida em Porto Alegre e filha de uma brasileira com um norte-americano, Tatiana Weston-Webb soma agora 35.245 pontos e está atrás apenas da australiana Stephanie Gilmore (vencedora da etapa, que eliminou Tati nas semifinais), com 45.575, e da norte-americana Lakey Peterson, com 43.430.

"Estou orgulhosa com a forma que surfei. Tiveram coisas que podia ter feito melhor contra a Steph (Gilmore), mas estou aprendendo e tenho uma equipe enorme comigo. Estava me conectando melhor com as ondas no começo do evento. O stress foi o maior inimigo", disse.

A próxima etapa do Circuito Mundial será o US Open de Surf, em Huntington Beach, na Califórnia, nos Estados Unidos, entre os dias 30 deste mês e 5 de agosto.