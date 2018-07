Brasileira fica em 6º, mas comemora prata do namorado americano no trampolim Camila Gomes não conseguiu repetir, na final, as apresentações que lhe deixaram no segundo lugar da fase de classificação e terminou no sexto lugar a competição de ginástica de trampolim dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. No masculino, Carlos Ramirez Pala foi apenas o oitavo e último colocado.