Brasileira fica em sétimo no Giro D'Itália feminino de ciclismo O ciclismo brasileiro conquistou, neste domingo, um resultado histórico. E não foi nos Jogos Pan-Americanos. Competindo por uma equipe italiana Flávia Oliveira terminou no sétimo lugar o tradicional Giro Rosa, como é chamada a versão feminina do Giro D''Itália. Ela ainda faturou o título de montanha, levando para casa a camisa verde.