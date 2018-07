Brasileira ganha bronze em Mundial Juvenil de Levantamento de Peso

O Brasil conquistou um resultado histórico nesta quarta-feira, durante o Mundial Juvenil de Levantamento de Peso, em Lima (Peru). Fluminense de Nova Iguaçu, Emily Rosa Figueiredo levantou 145 quilos na soma do arremesso e do arranco e ganhou uma inédita medalha de bronze para o País na categoria até 44kg.

Nascida em março de 1998, Emily era a mais velha competidora do Grupo A do Mundial (no levantamento de peso, os atletas são divididos em grupos a partir dos seus resultados anteriores, com os melhores competindo ao mesmo tempo).

No arranco, em que o atleta levanta a barra do solo até em cima da cabeça em um movimento só, Emily ergueu 65 quilos. Depois, no arremesso, em que o levantamento é feito em dois movimentos, alcançou 80 quilos, falhando na tentativa de 82kg, que lhe daria a prata.

O ouro ficou com a chinesa Yimei Gao, com 155kg, enquanto a prata foi para Phuong Khong My, do Vietnã, com 146kg. Como há distribuição de medalhas também separadamente nas provas de arranco e arremesso, Emily volta ao País com dois bronzes.

No ano passado, ela havia participado dos Jogos Olímpicos da Juventude, tendo ficado no sétimo lugar da categoria até 48kg, levantando um total de 140kg. Nos Jogos Pan-Americanos, a categoria mais leve também é até 48kg. Em Guadalajara-2011, o bronze foi para uma atleta que levantou 165kg.