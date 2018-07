Brasileira Iris Sing vai à semi do Mundial de Tae Kwon Do e já garante medalha O Brasil garantiu uma medalha no Mundial de Tae Kwon do logo no primeiro dia de competições em Chelyabinski, na Rússia. Nesta terça-feira, Iris Sing avançou às semifinais na categoria até 46kg, que não é olímpica, e assegurou ao menos o bronze, mesmo que ela seja derrotada nesta quarta-feira.