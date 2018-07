Brasileira não consegue vaga olímpica no trampolim

Embalada pela medalha de bronze conquistada na etapa do Japão da Copa do Mundo, em julho, Giovanna era a esperança brasileira de classificação olímpica na ginástica de trampolim. Mas ela conseguiu apenas a 13ª posição entre as 17 ginastas participantes, ao somar 44.830 no seu primeiro salto e 49.875 no segundo, totalizando 94.705.

As cinco ginastas que conseguiram a vaga olímpica nesta sexta-feira foram Luba Golovina (Geórgia), Ana Rente (Portugal), Zita Frydrychova (República Checa), Galina Goncharenko (Rússia) e Andrea Lenders (Holanda). E a medalha de ouro no Pré-Olímpico ficou com a canadense Rosannagh Maclennan, que já estava garantida na Olimpíada.