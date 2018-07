Brasileira que nadou a Olimpíada pela Espanha é a novidade do Maria Lenk Principal competição brasileira do ano, valendo como tomada de índice para o Mundial de Kazan (Rio), o Troféu Maria Lenk começa segunda-feira, na piscina do Fluminense, no Rio, sem a participação de estrangeiros consagrados. Diferente dos últimos anos, os principais clubes do País decidiram cortar investimentos e competir com equipes caseiras.