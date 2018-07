Brasileira termina em 24º no Mundial de Ciclismo Flávia Oliveira foi a única brasileira a completar os 139,65km da principal prova feminina do Mundial de Ciclismo de Estrada, que está sendo realizado em Florença, na Itália. A atleta de 32 anos, que compete pela equipe norte-americana DNA Cycling, se manteve no segundo pelotão durante mais da metade da prova, mas cansou no fim e terminou em 24º.