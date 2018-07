Brasileira vence Copa do Mundo de Maratona Aquática

A brasileira Ana Marcela Cunha, de apenas 18 anos, sagrou-se neste sábado campeã da Copa do Mundo de Maratona Aquática ao terminar a etapa de Fujairah, nos Emirados Árabes, na terceira colocação. Em 2009, o título ficou com a também brasileira Poliana Okimoto.

Depois de chegar à última etapa com boa vantagem na liderança da classificação geral, Ana Marcela optou neste sábado por manter-se sempre no pelotão da frente, evitando um desgaste maior durante a prova.

Assim, ela fechou em terceiro, atrás da francesa Aurelie Muller e da suíça Swamn Oberson, ganhadora da etapa. Única concorrente que poderia tirar o título da brasileira, a alemã Angela Maurer ficou em quinto.

Em oito etapas disputadas nesta edição da Copa do Mundo, Ana Marcela venceu duas, conquistou uma prata e dois bronzes. Ainda terminou em quarto em duas provas e em nono em outra, somando pontos suficientes para garantir o título.

"Desde o começo, já estava todo mundo sabendo que seria uma prova difícil também por conta do calor. Consegui me poupar para aguentar o sprint final junto com a galera. Valeu", comemorou a brasileira. "Depois de tudo isso, quero descanso", brincou.

Ainda nesta ano, Ana Marcela disputará o Circuito Brasileiro de Maratonas Aquáticas, pelo Unisanta, e provas em piscina como o Brasileiro Júnior, em novembro, e o Torneio Open, em dezembro.