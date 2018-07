Brasileira vence de virada e avança no Mundial Feminino de Boxe

No entender dos três árbitros, Byion venceu o primeiro e o segundo rounds por 10 a 9. Os juízes, depois, avaliaram que a brasileira foi a melhor no terceiro e no quarto assaltos, também dando todos 10 a 9 para Bandeira. Para todos a luta terminou empatada por 38 a 38, mas os três entenderam que a brasileira venceu.

Como a panamenha era quinta cabeça da chave, Bandeira deve ter agora um caminho mais tranquilo até as quartas de final. Na próxima fase, ela encara Nien-Chin Chen, de Taiwan, que venceu Anamarija Masic, da Croácia.

Uma vitória nessa próxima luta deixa Andréia muito perto da Olimpíada. Se o confronto de quartas de final for contra a canadense Ariane Fortin-Brochu, quarta cabeça de chave, a vaga no Rio é certa. Se vencer, Bandeira chega à semifinal e se garante por méritos próprios. Se perder, Brochu, que já tem vaga, abre lugar no Rio-2016 para a terceira colocada do Pré-Olímpico das Américas, que foi exatamente a brasileira. O mesmo vale para a norte-americana Claresa Shields, primeira cabeça de chave e favorita ao título.

Na quinta-feira, na abertura do Mundial, Graziele de Jesus perdeu para a norte-americana Virginia Fuchs em combate válido pelo peso mosca (até 51kg). Agora ela torce para que a canadense Mandy Bujold e a colombiana Ingrit Valencia fiquem entre as quatro melhores em Astana, pois elas foram finalistas no Pré-Olímpico das Américas e já possuem vaga no Rio-2016. Graziele foi quarta naquela competição.

Adriana Araújo, da categoria até 60kg, com vaga garantida na Olimpíada, está de bye na primeira rodada e vai encarar a vencedora da luta entre a armênia Ashkhen Hovannisjan e a ucraniana Jullia Tsyplakova no próximo domingo. Nas demais categorias, que não são olímpicas, o Brasil não enviou representantes.