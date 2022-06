Brasileiras alcançam resultados inéditos no Mundial de Esportes Aquáticos

O Brasil conseguiu dois resultados inéditos nas provas desta quarta-feira do Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Budapeste, na Hungria, e ambos tiveram a participação da jovem Stephanie Balduccini, nadadora de apenas 17 anos. Ela foi décima colocada geral nos 100 metros livre e voltou à piscina para ajudar o revezamento feminino 4x200 metros livre a ficar com a sexta colocação.

O resultado de Balduccini na prova individual, conquistado com a marca de 54s10, não a levou à final, mas foi a melhor de uma atleta brasileira nos 100 metros livre em toda a história dos mundiais. Consequentemente, também foi o melhor tempo da carreira da adolescente, que deve se tornar cada vez mais protagonista no cenário da natação do país.

A jovem nadadora fez história também ao lado de Giovanna Diamante, Aline Rodrigues e Maria Paula Heitmann, suas companheiras no revezamento 4x200. O quarteto levou o Brasil pela primeira vez a uma final da prova e terminou em sexto lugar, com 7min58s38, 48 centésimos a menos que o time da Hungria, quinto colocado. As vencedoras da provas foram as americanas, donas da marca de 7min41s45. A Austrália ficou em segundo, com 7min83s86 e o Canadá em terceiro, com 7min44s76.

"Sinto que desapontei um pouco o time, mas dei o meu melhor", disse Stephanie em entrevista ao canal SporTV, antes de receber o apoio das companheiras mais experientes. "A gente está conseguindo fazer isso, estamos em sexto lugar no mundo, quase em quinto. Temos que comemorar também os pequenos, as pequenas vitórias. Estou feliz por nós todas disse Stephanie", completou.

A quarta-feira também teve Caio Pumputis caindo na água na Duna Arena. Ele competiu nos 200 metros peito e não passou das eliminatórios, encerrando a participação na prova em 19º lugar da classificação geral. Pelo nado artístico, a equipe formada por Vitoria Casale, Jullia Catharino, Rafaela Garcia, Luiza Lopes, Laura Micucci, Celina Rangel, Gabriela Regly e Anna Giulia Veloso terminaram a preliminar na 14ª colocação, com nota 78.8333, e não avançaram.

AMERICANA PASSA MAL

As disputas desta quarta-feira também ficaram marcadas por um susto nas piscinas de Budapeste. A norte-americana Anita Álvarez precisou ser socorrida após um quadro de exaustão ao término de sua apresentação no nado artístico. Ao notar que a nadadora não voltava à superfície, a treinadora Andrea Fuentes saltou na piscina e conseguiu resgatar Anita. Em seguida, a norte-americana foi levada para o centro médico. Sua equipe informa que a atleta está bem.