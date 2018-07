Brasileiras avançam em quarto à final do 4x100 metros A equipe feminina do Brasil está classificada para a final do revezamento 4x100 metros no Mundial de Atletismo, que está sendo realizado em Moscou. Neste domingo, o último dia de competições, o quarteto do País ficou na segunda colocação na terceira série semifinal, atrás apenas da equipe dos Estados Unidos, que marcou 41s82.