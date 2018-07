Brasileiras avançam invictas em Berlim no vôlei de praia

Entre as brasileiras, Taiana e Talita estão se destacando na competição, pois ainda não perderam nenhum set. Nesta sexta, em confronto válido pelo Grupo B, elas bateram as australianas Bawden e Clancy por 2 a 0, com parciais de 21/16 e 21/17, e ficaram na ponta da chave, com três vitórias em três jogos até aqui.

Já as irmãs Maria Clara e Carol reagiram diante das russas Ukolova e Khomyakova ao vencerem de virada, por 2 sets a 1, com 21/23, 21/18 e 15/9, fato que garantiu a elas a liderança do Grupo C.

Lili e Bárbara Seixas ficaram no topo do Grupo D com um triunfo sobre as suíças Zumkehr/Heidrich, batidas por 2 a 0, com parciais de 21/16 e 21/12.

Ágatha e Maria Elisa, por sua vez, asseguraram a ponta do Grupo F ao derrotarem as holandesas Keizer e Van Iersel por 2 a 1, de virada, com 15/21, 21/18 e 15/12.

Desta forma, todas as brasileiras que disputam este Grand Slam de Berlim evitaram a repescagem da competição e entrarão mais descansadas nas oitavas de final deste sábado.