Brasileiras brilham nos esportes coletivos nesta temporada

SÃO PAULO - Não foi somente no handebol que as meninas do Brasil renderam bons frutos em 2013. Nos demais esportes coletivos, com participação das equipes femininas, outras seleções também fizeram bonito e subiram várias vezes no posto mais alto do pódio. O handebol corou essa campanha das mulheres porque alcançou feito histórico pleiteado há anos: ganhar um título internacional na modalidade. Contra a Sérvia, dona da casa, a seleção foi campeã invicta do Mundial, abrindo caminho para sonhos mais altos na Olimpíada de 2016 - o time feminino também foi primeiro lugar no Pan-Americano.

A seleção feminina de vôlei, campeã da Olimpíada de Londres, em 2012, levantou canecos importantes durante a temporada, como a Copa dos Campeões e o Grand Prix. Na Copa dos Campeões, o time do técnico José Roberto Guimarães levou o título de forma invicta ao bater o Japão em Tóquio na final. No Grand Prix, a seleção ficou com o nono título de sua história após três anos sem festejar o torneio. A final ninguém esquece: foi marcada por um massacre sobre as chinesas: 3 sets a 0. Antes disso, o Brasil também levou os canecos do torneios de Montreux, Alassio e Sul-Americano.

O futsal também brilhou em 2013. Hegemônico no Campeonato Mundial, que chegou à sua quarta edição, o time feminino do Brasil faturou a taça depois de derrubar a Espanha, dona da casa, por 2 a 1, em Ciudad Real. Todas as edições do Mundial foram vencidas pela seleção brasileira, apesar de a competição não ser chancelado pela Fifa. Treinadas por Manoel Tobias, um dos maiores nomes do futsal de todos os tempos do País, o time feminino teve seis vitórias.

FUTEBOL DE CAMPO

No futebol feminino, de campo, a seleção ficou com o título da 5ª edição do Torneio Internacional de Brasília. Foi a quarta vez que o Brasil ficou com o caneco. Diante do Chile, a equipe das veteranas Cristiane, Marta e Formiga aplicou goleada de 5 a 0, sem resistência, para delírio do torcedor que foi neste domingo ao Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha.

Nas quadras, as meninas do basquete decepcionaram quem esperava o título da Copa América, mas conseguiram assegurar a classificação para o Mundial da Turquia, marcado para setembro de 2014. A experiente jogadora Adrianinha, capitã da equipe, foi destaque durante a campanha brasileira, mas não garantiu presença no torneio.