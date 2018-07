Brasileiras conquistam bronze inédito no Mundial de Judô

Estrela da seleção, a campeã olímpica Sarah Menezes foi figurante na conquista. O Mundial por Equipes é disputado em cinco categorias de peso, com confrontos individuais que valem um ponto cada. Vence o time que marcar três pontos. A categoria até 48kg, vencida por ela em Londres, não fez parte do programa em Salvador. Sarah foi convocada para lutar contra atletas mais pesadas, de até 52kg, mas só entrou no tatame uma vez, na estreia contra o México.

Mas o Brasil esteve bem representado nessa categoria. Erika Miranda venceu suas três lutas. Diante do México, na primeira rodada, na derrota para o Japão, que eliminou a equipe da busca do ouro, contra a Turquia, pela repescagem, e finalmente no confronto decisivo com a Mongólia.

A disputa pelo bronze, aliás, foi tranquila. Erika Miranda, Ketleyn Quadros e Rafaela Silva venceram os três primeiros combates por ippon, fizeram três pontos e garantiram a medalha. Depois, as outras titulares do Brasil também venceram. Maria Portela com um yuko e Maria Suelen por ippon.

Nas sete edições anteriores do Mundial por Equipes o Brasil passou em branco, sem medalhas no feminino. Lutando em casa, chegou à sua primeira conquista. Agora, fica na expectativa para que a disputa seja incluída no programa dos Jogos do Rio. Seria mais uma boa possibilidade de medalha para o País.

No domingo acontece a disputa masculina em Salvador. O Brasil vai estrear apenas na segunda fase. Como são 14 equipes na competição, duas delas vão ficar de bye nas oitavas de final - a outra com esse privilégio é a França. Assim, os brasileiros vão esperar pelo confronto entre Rússia e Ucrânia para conhecer seu primeiro adversário. Apesar de os russos, com três medalhas de ouro e uma de bronze, terem liderado o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos, a equipe não assusta tanto, uma vez que os principais nomes do judô daquele país não vieram à Bahia.