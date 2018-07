Brasileiras conquistam dois bronzes no Masters de Judô

O resultado renderá 160 pontos para as brasileiras no ranking mundial, que definirá os judocas classificados para a Olimpíada de Londres. Com o bronze, Sarah Menezes repetiu o desempenho do Masters de 2011, que foi realizado em Baku, no Azerbaijão, quando também parou nas semifinais.

Sarah Menezes, terceira colocada no ranking, estreou com vitória sobre a romena Alina Dumitru, que está em sexto lugar na lista. Depois, superou a casaque Alexandra Podryanova, número 44 do mundo, que foi convidada pela organização. Nas semifinais, porém, perdeu por um wazari para a japonesa, que está na segunda posição no ranking.

Rafaela Silva avançou até as semifinais com vitórias sobre Kifayat Gasimova, do Azerbaijão e número 13 do ranking, e Sarah Loko, da França, que ocupa o 18º lugar na lista. Sétima do ranking, a brasileira perdeu nas semifinais para a japonesa Kaori Matsumoto, que lidera a lista da categoria.

Os outros brasileiros que competiram neste sábado não tiveram bom desempenho. Entre as mulheres, Erika Miranda (até 52kg) perdeu para a japonesa Yuka Nishida e Mariana Silva (até 63kg) foi superada pela holandesa Anicka van Emden.

Entre os homens, o Brasil não conseguiu sequer uma vitória neste sábado. Felipe Kitadai (até 60kg) só estreou na segunda rodada, mas perdeu para o russo Arsen Galstyan. Leandro Cunha (até 66kg) foi derrotado pelo também russo Alim Gadanov. Já Bruno Mendonça (até 73kg) foi eliminado pelo ucraniano Volodymyr Soroka.

O Masters de Judô prossegue neste domingo com a participação de sete judocas brasileiros: Tiago Camilo (até 90kg), Hugo Pessanha (até 90kg), Luciano Correa (até 100kg), Rafael Silva (mais de 100kg), Daniel Hernandes (mais de 100kg), Mayra Aguiar (até 78kg) e Maria Suelen Altheman (mais de 78kg).