Brasileiras decepcionam e são eliminadas nas oitavas do tiro com arco Se Marcus Vinicius D''Almeida é um dos favoritos à medalha no masculino, as atletas do tiro com o arco brasileiro ficaram longe da briga pelas primeiras posições. As três brasileiras que estão em Toronto perderam nas oitavas de final da chave individual da modalidade nos Jogos Pan-Americanos.