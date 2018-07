Brasileiras deixam a disputa dos trampolim de 3m nas eliminatórias no Mundial As brasileiras Luana Lira e Juliana Veloso não conseguiram avançar nas eliminatórias no trampolim de 3 metros no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Kazan, na Rússia. Elas não ficaram entre as 18 primeiras colocadas em um total de 47 competidoras e deixaram precocemente a disputa.