Brasileiras deixam disputa do trampolim de 3 m nas eliminatórias do Mundial

Finalistas na disputa do trampolim de 3 metros sincronizado, as brasileiras Tammy Galera Takagi e Luana Lira não foram além das eliminatórias da versão individual da prova no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizada em Budapeste. Nesta quinta, Tammy foi a 23ª colocada enquanto Luana ficou na 32ª posição na disputa que envolveu 40 atletas.

Apenas as 18 melhores saltadoras avançavam às semifinais do Mundial. E Tammy foi quem mais se aproximou de passar da fase, conseguindo 257,45 pontos. Ela terminou o seu terceiro salto na zona de classificação, em 17º lugar, nas não conseguiu manter esse posto nos três últimos.

Já Luana somou 228,25 pontos e nunca esteve entre as 18 primeiras colocadas nas eliminatórias, sendo que a 26ª posição atingida na sua primeira tentativa acabou sendo o seu melhor desempenho.

A última vaga nas semifinais ficou com a mexicana Arantxa Chávez Muñoz, com 266,10 pontos, sendo que o melhor desempenho das eliminatórias foi da chinesa Shi Tingmao, com 353,30. A atleta da China voltou a liderar as semifinais, com 380,45 pontos. A final do trampolim de 3m está agendada para esta sexta-feira.

Também nesta sexta-feira, o brasileiro Isaac Souza Filho vai participar das eliminatórias da plataforma de 10 metros no Mundial de Budapeste.