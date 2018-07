Brasileiras do bobsled sofrem acidente feio, mas não correm riscos

SOCHI - As brasileiras Fabiana dos Santos e Sally Mayara sofreram um acidente feio durante treino do bobsled neste domingo, mas passam bem e devem competir normalmente nos Jogos de Inverno de Sochi. A prova está marcada para a próxima terça-feira.

O acidente aconteceu na saída de uma das curvas, quando o bobsled com a dupla tombou e acabou percorrendo boa parte da pista de lado. Em um trecho, o trenó chegou a ficar invertido, com as duas atletas de cabeça para baixo.

Apesar do acidente feio, elas deixaram o trenó sem aparentar incidentes. Fabiana chegou a demonstrar certa tontura, depois de raspar a cabeça, com capacete, na borda da pista. As duas saíram caminhando da pista e foram encaminhadas para um procedimento padrão, segundo informou o presidente da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, Emilio Strapasson.

"Estão tranquilamente bem, não foram para o hospital, seguiram um procedimento padrão. A atleta que virou o trenó passa por uma checagem. Não aconteceu absolutamente nada", afirmou o dirigente, em entrevista à Sportv.