Brasileiras do judô vão à Hungria atrás de vaga olímpica Com a vaga olímpica garantida na maior parte das categorias do judô, o Brasil vai usar as etapas deste fim de semana do Circuito Mundial para ir atrás daquelas classificações que ainda não foram asseguradas. Oito brasileiros vão subir no tatame. Duas mulheres na Copa do Mundo de Budapeste, na Hungria, e seis homens na Copa do Mundo de Oberwart, na Áustria.