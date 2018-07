Brasileiras do nado sincronizado ficam em 12º em Xangai

Lara e Nayara haviam se classificado para a final na 12ª posição na disputa envolvendo 42 duetos, mas com 87,400 pontos. "Elas apresentaram mais vigor que nas eliminatórias. Temos elementos a corrigir, dessa vez a Lara estava mais calma e a Nayara um pouco mais nervosa, mas ainda temos a prova livre que é muito boa", disse a técnica Andréa Curi.

As russas Natalia Ishchenko e Svetlana Romashina (98,200 pontos) faturaram a medalha de ouro contra o dueto técnico no nado sincronizado. O pódio foi completado pelas chinesas Huan Xuechen e Liu Ou (96,500 pontos) e pelas espanholas Ona Carbonell e Andrea Fuentes (95,400 pontos).

OUTRA FINAL - O Brasil se classificou para outra final do nado sincronizado em Xangai. A equipe técnica ficou na 11ª colocação na disputa envolvendo 23 duetos - Cingapura não competiu - e disputará a decisão na terça-feira, às 9 horas (de Brasília), após marcar 86,200 pontos.

Favorita, a Rússia se classificou para a final em primeiro lugar, com 97,700 pontos, seguida por China (96,000) e Espanha (95,700). A equipe brasileira competiu com Maria Bruno, Maria Eduarda Pereira, Nayara Figueira, Michelle Frota, Lorena Molinos, Pamela Nogueira, Giovana Stephan e Lara Teixeira. Joseane Martins Costa e Jessica Noutel Gonçalves completam o time.

"Tivemos uns errinhos de tempo, podemos nadar um pouquinho mais solto e ter mais vigor no fim. Mas tudo isto dá pra corrigir pra final e vai acontecer na final. Assim, dá para pularmos a Coreia (que terminou as eliminatórias em 11º, com 86,700) e ganhar uma posição", disse Roberta Perillier, uma das técnicas do time brasileiro.

POLO AQUÁTICO - A seleção brasileira feminina de polo aquático perdeu para a Rússia por 15 a 4 na sua estreia no Mundial de Esportes Aquáticos, em partida válida pelo Grupo C. O duelo praticamente foi definido no primeiro quarto, vencido pelas russas por 6 a 1. A equipe volta a jogar na terça-feira, às 2h30, contra a Grécia.

QUADRO DE MEDALHAS - Após as provas desta segunda-feira, a China permanece na liderança do quadro de medalhas do Mundial de Esportes Aquáticos, com quatro ouros e três pratas. A Rússia está na segunda colocação com duas medalhas de ouro.